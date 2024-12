OTSE DELFI TV-s | Karikafinaali kordusetendus: kas Bigbank võtab revanši või lahkub Pärnu VK Tartust taas võidukalt?

Pärnu kapten Andrus Raadik usub, et motivatisoonipuudust kellelgi pole ja aasta viimaseks mänguks pole raske veel jõudu leida. „No pigem on kerge end kokku võtta veel korra. Motivatsioonipuudust ei ole ja tahaks aasta võiduga lõpetada. Liigatabelisse on meil punkte juurde vaja. Ma usun, et nad tahavad ikka revanši võtta ja selleks peame ise ka valmis olema,“ kommenteeris Raadik.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg tunnistas, et olukord tema meeskonna jaoks hetkel meeldiv pole. „Meeleolud on sellised, et ega lihtne ei ole. Karikal jäi ju soovitud tulemus saavutamata. Mingit revanši juttu pole me rääkinud, aga seda mängu Pärnuga ei saa suvaliselt võtta, sest oleme kaks tabeli tippu ja mängus on Cronimet liiga põhiturniiri esikoht. See on see, mille järele mõlemad laupäeval lähevad,“ ütles Rikberg.