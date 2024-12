Ametist lahkuv Hyundai rallijuht kirus FIA-t: uusi autosid pole võimalik valmis saada

„Minu hinnangul on võimatu 2027. aastaks asju valmis saada. Aega on liiga vähe. Arvan, et enne 2028. aastat pole keegi arendustööga piisavalt kaugele jõudnud. Ilmselt on ka teised konstruktorid samal meelel. See on totrus, et seatakse endale eesmärke, mille täitmine on võimatu,“ rääkis Loriaux DirtFishile.