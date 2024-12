Selgusid Eesti käsipallinaiskonna vastased ajaloolises EM-valiksarjas

„Mul on väga hea meel, et käsipalliliidu juhatus on andnud naiste koondisele uue väljakutse ja võimaluse pärast edukaid MM-valikmänge,“ rääkis koondise peatreener Ergo Rohi pressiteate vahendusel. „Me tõestasime, et ka naised väärivad võimalust ennast rahvusvahelisel areenil proovile panna. Koondis on valmis andma endast kõik, et Eestit esindada ja kirjutada uus peatükk meie naiste käsipalliajaloos.“