TÄNA DELFI TV-s | Kes ripub kõige kauem? Millisel Eesti sportlasel on varjatud vehklemisanne? Jõuluturniiril selgub!

19. korda toimuval meelelahutuslikul turniiril on kavas kuus ala: vehklemine, raskuse hoidmine, Honda köievedu, laskejooks, ergomeetri challenge ning rippumine.

Showalana on kavas duell, kus ühes võistkonnas Gerd Kanter ja Ott Kiivikas ning teises Tõnu Endrekson ja Allar Raja.

„Meelelahutuslik jõuluturniir toob sportlikku vaheldust pühadeaega ning annab publikule võimaluse näha lähedalt Eesti spordikuulsusi. Esindatud on nii tali- kui ka suvealad ning sportlased peavad näitama võimeid aladel, millest kõik ei ole neile harjumuspärased,“ ütles jõuluturniiri korraldaja Allar Raja.

Honda spordikuulsuste jõuluturniir algab neljapäeval, 26. detsembril kell 14.00 ja on pealtvaatajatele tasuta. Otseülekannet näevad Delfi Kogupaketi tellijad.

Jõuluturniiri traditsioon sai alguse 25. detsembril 2005, kui Laansoo Motokross Team ja AS Kuma korraldasid Rakvere Spordihoones heategevusliku spordikuulsuste jõuluturniiri „Kuma Kange“. Sellest alates on turniirist saanud jõuluaegne traditsioon, mis on kokku toonud kümneid Eesti spordikuulsusi.