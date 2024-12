Poomi jalgpallikool kogus sügisel aktiivselt annetusi, et veel 2024. aasta numbri sees kilehall püsti panna ja lapsed talveks sooja treenima saada. Tänaseks on koos ettevalmistavate töödega 450 000 eurot maksnud kilehall püsti ning toetuskampaania käib kooli kodulehel edasi. Jalgpallikool on võtnud ka pangalaenu, kuid samaaegselt vaieldakse linnaga, kes nõudis kilehalli püstitamise peatamist ning on väljastamas ka ettekirjutamist selle kasutamise peatamiseks.