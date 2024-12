Hyundai WRC programmijuht lahkus vaid kuu enne uue hooaja algust ametist

Hyundai kuulutas tänavu septembris, et hakkab 2026. aastast kaasa lööma ka WEC kestvussõidu maailmameistrivõistlustel. See on tekitanud küsimusi selle osas, kui pikalt Hyundai veel autoralli sarjale keskendub. DirtFishi andmetel arvati seni, et Loriaux keskendub ka järgmisel hooajal WRC programmile samal ajal, kui tiimi juht Cyril Abiteboul ja Demaison pööravad fookuse rohkem WEC sarjale.