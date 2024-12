Algas Eesti jalgpallikoondise MM-valiksarja piletipakettide müük

Eesti Jalgpalli Liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht rääkis, et järgmise aasta MM-valikmängude pääsmeid saab soetada varasemaga võrreldes rohkemates hinnakategooriates. „Jaotasime A. Le Coq Arena kokku kuueks hinnakategooriaks. Lisaks on kõigil kuuel alal veel soodushinnad vastavalt vanusele. Loodame, et sellise arendusega leiab iga spordisõber endale sobiva hinnaga istekoha ja jõuab koondist tribüünile toetama,“ lausus Uiboleht.