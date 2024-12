AASTA JALGPALLUR | Eestlased lõid lahti kahe suurliiga ukse

2021. aasta 22. mail sai Ragnar Klavani jaoks läbi üheksa aasta pikkune periood, kus ta pallis järjepidevalt Euroopa suurliigades. Esmalt Saksamaa Bundesligas, seejärel inglaste Premier League’is ning lõpetuseks itaallaste Serie A-s. Just nimetatud kuupäeval pidas ta Cagliari eest oma viimase kohtumise. Ühtlasi tähendas see, et mõneks ajaks tuli eestlastel viie tippliigaga hüvasti jätta.