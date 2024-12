Hiina ujuja ristiti paljastavate trikoopiltide tõttu kodumaal pornotootjaks

„Panin tähele, et paljud inimesed kutsuvad mind pehme porno tootjaks. Kas mu elustiilis on midagi valesti? Kas peaksin ujudes kandma ujumistrikoo asemel jopet?“ vahendas hiinlanna sõnu South China Morning Post (SCMP). „Ujumine on minu elu lahutamatu osa. Ma armastan ennast ujumistrikoos. Kindlasti postitan ka tulevikus selliseid pilte ja videosid.“

Samuti on Xiangi teravalt kritiseeritud tema välimuse tõttu. Tähelepanelikumad jälgijad on tähele pannud, et hiinlanna on pärast sportlaskarjääri lõppu kaalus juurde võtnud. „Okei, ma tean, et olen paks. Kuid ma aktsepteerin end sellisena nagu ma olen. Ma olen kõige ilusam,“ vastas Xiang vingujatele.