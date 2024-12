Kertu Laak on mänginud end Poolas fännide südametesse. „Eelmisel hooajal olin veel suhteliselt tundmatu kuju“

Bielsko-Biala ehk Bielsko ja Biala

Üks ilusamaid hooneid on linna Raekoda, mis asub Biala poolel. Hoone on ehitatud 19. sajandi lõpul ning näeb suursugune välja. Guugeldades saame teada, et tegu on neorenessanssi esindava majaga. Kertu räägib, et seal asub linnavalitsus. Enne kui siirdume Bielsko poolele, möödume linna kuulsaimast skulptuurist. See on Poola multikakangelane koer Reksio, kellest vändati esimesed seeriad juba 1967. aastal ning seda just Bielsko-Biala filmistuudios. Koerake on üle riigi nii tuntud, et poelettidel võib näha nii tema pildiga hommikukrõbuskeid kui ka erinevaid snäkitooteid. Veel räägib Kertu, et möödunud sajandil valmistati Bielsko-Bialas Itaalia autotootja litsentsi alusel sõiduautosid Fiat ning kohalik tehas kandis nimetust Polski Fiat.