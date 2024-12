OTSE DELFI TV-s | Kas eurosarjast välja langenud Selver x TalTech elab kaotusvalu Võru peal välja?

Hooaega nigelalt alustanud, aga viimastel nädalatel paranemismärke näidanud Selevr x TalTech on enne tänast matši tabelis 10 punktiga kuuendal ehk eelviimasel kohal. Valitsev Eesti meister on võitnud kümnest mängust kolm. Viimane emotsioon oli siiski mõru, sest teisipäeval kaotati CEV Cupil teist korda 0:3 Brasovile (Rumeenia) ja pudeneti konkurentsist.

Selveri peatreener Andres Toobal tahab kalendriaasta positiivselt lõpetada. „Tänane (neljapäevane) trenn oli selline viimane pingutus enne viimast mängu sel aastal ja proovime hästi esineda. Kõik tahavad positiivse tundega puhkusele minna, see on oluline, kuidas see aasta lõpeb. Eks tabeliseis nõuab punkte meilt ja neid me püüdma läheme,“ sõnas Toobal.

„Võru on nüüd saanud natuke puhata ja eks neilgi on sama soov. Peamine on, et me võitleksime ja tunneksime oma asjadest platsil ka rõõmu. Tuleb taas üks raske mäng, aga püüame pingutada, et siis veidi puhata ja uuel aastal värskemana tagasi tulla.“

Võru Barrus on 17 punktiga neljandal kohal, nennde saldo on kuus võitu ja viis kaotust. Viimati saadi liigamängus kirja 1:3 kaotus Tartu Bigbankilt ja Võru tahab samuti aasta positiivsel noodil lõpetada, sõnas nende peatreener Oliver Lüütsepp.

„Vastane on värskelt mänginud, meie oleme pikemalt puhata saanud. Loodan, et paus meid halvasti ei mõjuta. Aga trenni oleme saanud hästi teha, eelmisel nädalal rohkem individuaalselt, mõnedel meestel oli vaja ka natuke tagasi hoida eri vigastuste tõttu. Sel nädalal oleme rohkem mängulisi trenne teinud. Tahaks reedel hea energiaga peale minna ja aasta hästi lõpetada, kolm punkti kuluks tabelisse ka ära. Selveri mäng on olnud kõikuv ja ebakindel, seega pigem on see koht, kust tahaks punkte võtta. Kõik ootavad puhkust, aga enne tuleb töö ära teha,“ võttis juhendaja eesmärgid kokku.

