Treenerite palgatoetuse vähendamine paneb põntsu lastevanemate rahakotile. „Kuskil on ka nende taluvuspiir“

Möödunud reedel teavitas Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus spordiklubisid, et 2015. aastal riigi poolt loodud noortetreenerite palgatoetus vähenemise tõttu tuleb klubidel treeneri miinimumtasu 1400 euro maksmisel senise 50% asemel omaosalust tõsta 55%-le, sest riigi osalus vähenes 45%-le. Meede puudutab ligi 440 spordiklubi ja 1500 treenerit, kelle käe all treenib ligi 47 000 last.

Tallinna Kalevi jalgpalliklubi president Ragnar Klavan ütles eile „Aktuaalsele kaamerale“, et teade tabas neid ootamatult ja valusalt just seetõttu, et klubi järgmise aasta eelarve on juba koos.