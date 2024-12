Uus ajastu? Naised pääsevad e-spordis esmakordselt kõrgeima tasemega turniiril võistlustulle

Maailma populaarseima tulistamismängu uus võistlushooaeg algab uue aasta 13. jaanuaril turniiriga BLAST Bounty Season 1, kuhu kutsuti tiime mängutootja Valve uue reeglistiku alusel. Kutseid jagatakse nüüdsest teenitud auhinnarahadae alusel ning käesoleval aastal naistele mõeldud võistluseid domineerinud Imperial fe on oma võitudega kerkinud antud edetabeli 25. reale, mistõttu teenisid nad ka esimese naiskonnana kutse kõrgeima kategooria Counter-Strike’i turniirile.

Imperial fe näol on tegemist naiskonnaga, mille tuumik on domineerinud naiste Counter-Strike’i juba viimased kolm aastat. Alguses organisatsiooni Nigma Galaxy esindanud, kuid sel aastal pärast organisatsioonimuutuste virrvarri Imperiali värve esindav kahest venelannast, ühest slovakitarist ja ühest rumeenlannast koosnenud tuum on võitnud kõik kuus tänaseks päevaks toimunud naiste CS-i tippüritust ESL Impact League ning sellega kindlustanud kanda kõige tugevama naiste Counter-Strike’i tiimina maailmas.