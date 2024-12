VIDEO | Kaks kanget! Suures poksimatšis taas kohtuvad Oleksandr Ussõk ja Tyson Fury panid pressikonverentsile veidra punkti

Sel korral on mängus aga kolm tiitlit, sest Ussõk pidi veidi peale esimest matši IBF-i tiitlivöö vabaks andma. Nimelt ei soovinud ukrainlane minna vastamisi toonase väljakutsuja Filip Hrgoviciga, vaid tema eesmärgiks oli kordusmatš Fury’ga.

Osapooled jõudsidki omavahel kokkuleppele ja 21. detsembril lähevad Ussõk ja Fury taas vastamisi. Saudi Araabias Riyadhis toimunud pressikonverentsil kuulutas Fury mõistagi, et kavatseb sedapuhku revanši võtta.

36-aastane britt teatas, et kavatseb Ussõki panna „piinakambrisse“. „Mul on plaan palju valu põhjustada. Mul ei ole midagi muud öelda, kui et siin saab olema palju valu ja haiget saamist. Räägin tõsiselt, olge valmis,“ vahendas Sky Sports briti sõnu.