KUULA | „Tõelised võitjad“: paralümpiamängude ülekanded on tulnud selleks, et jääda!

Saaksime seda teha, aga loomulikult sõda, mille siis Venemaa agressioon Ukraina vastu alustas, tekitas olukorra veel eelmise aasta lõpus, kui otsustati, et Vene ja Valgevene sportlased ikkagi mingisuguste neutraalsete individuaalleetidega saavad võistlema Pariisi. Noh, see oli muidugi suureks šokiks meile ja äärepealt oli tekitamas juba ka olukorda, kus need ülekanded paraku jäävad ära, sest et noh, Venemaa ja Valgevenes sportlastega võistlemist ei peetud üldse mitte aktsepteeritavad või isegi mitte võimalikuks. Ja mõnda aega elasime teadmisega, et nüüd ei ole midagi teha, et selline see nukker realiteet on ja kuidas see täpselt käib, kuidas need venelased, valgevenelased seal kaasa löövad? Ega me ka ei tea, aga tundub, et midagi teha ei ole. Aga selle aasta hakul me tegime veel ühe täiendava päringu siis Kultuuriministeeriumi poole ja selleks ajaks oli ka selgunud, et tegelikult nende venelaste valgevenelaste kaasalöömine on ikka väga rangelt reglementeeritud ja sugugi mitte iga sportlane sinna ei pääse, et seal on väga, väga, väga väga spetsiifilised parameetrid, millele nad peavad vastama ja üldine pilt, mis meile siis selle tulemusel vastu vaatab, ei olegi nagunii kehva. Ja meil õnnestus siis ikkagi Kultuuriministeeriumit veenda, et need ülekanded on vaja. Sest kui ülekandeid ei ole, siis me ju karistame oma sportlasi, kes on kohal, kes võistlevad, oli teada, et nii Pariisi olümpiamängudel kui ka paraolümpiamängudel eestlased võistlevad ja seda enam, et olümpiamängudest ülekanded tulevad, et kuidas siis paraolümpiamängudest ei tule ja saimegi, saimegi kaubale, ehk siis kultuuriministeerium tuli meile appi ja ja me saime need vajalikud finantsid, et ülekandeid toota. Aga noh, muidugi me olime juba jah, päris viimasele minutile, et kuidas me selle asja nüüd ära teeme, aga õnneks tuli meile siin osas appi Delfi, kes oli valmis siis ülekanded oma ekraanile võtma ja meie asi oli siis kogu see tehniline pool kokku panna kus sa leiad tehnilise partneri. Õnneks on Eestis olemas selline ettevõte nagu Levira, kes on siis spetsialiseerunud sellele, et telepilti vastu võtta, eetrisse eetrisse edastada ja neil on silmapaistvalt hea võimekus seda teha ja leidsime Edgar põhja metsa näol sealt endale kohe ka hea kontaktisiku koostööpartneri, kes kohe esimesest hetkest oli samal lehel ja, ja mõistis, mida me tahame teha ja lahendas ära ka kõik tehnilised probleemid, mis seal sellega kaasnesid. Et noh, nagu elus ikka, olümpiamängud on nagu natukene suurem ja, ja, ja rohkem läbi mõeldud tuss paraolümpiamängud käivad teinekord seal ka korraldajate jaoks olümpiamängude tuules ja kõik see pildikvaliteet ja kõik, mis pakutakse, ei ole nagu päris see, mis olümpiamängudel.