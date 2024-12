PINGERIDA | Suvebiatlon, discgolf ja kullasadu jetispordis. Kes olid selle aasta 16 eestlasest maailmameistrit?

Ehkki Eesti sportlased pakkusid olümpial pelgalt häid emotsioone, siis muudelt võistlustelt on meil medalivõitjaid jalaga segada. Eesti olümpiakomitee kodulehel on aukohal bänner, et maarjamaa atleedid on tänavu (detsembri keskpaiga seisuga) võitnud erinevates vanuseklasside mvõistlustelt 78 kulda, 71 hõbedat ja 113 pronksi.

Teist aastat järjest võtame luubi alla maailma parimatest parimad ehk maailmameistrid. Eesti sportlased tegid sammu edasi, sest mullu võideti 15 ja tänavu 16 MM-kulda. Et Delfi lugejat natukenegi aidata, siis on aeg järjekordseks Kaljuranna pingereaks, kus on järjestatud tänavused kullad. Pingerea aluseks on tiitlivõistluse konkurentsitihedus, ala populaarsus ja minu enda kõhutunne. Andmed on pärit veebilehelt sport24 ehk kui mõni medalist jäi välja, siis vabandan ja süüdistan neid.