Riik kärpis spordiklubide treenerite palkadeks mõeldud summat

Koolitatud treeneri brutopalk on 1400 eurot kuus ja pool sellest tuli tänavu riigikaukast, teine pool jäi spordiklubi maksta. Spordiklubidel on valik, kas kärpida omaosaluse vähendamiseks treeneri koormust või asuda lisaraha otsingutele, vahendas ERR-i uudistesaade „Aktuaalne kaamera“.

„See olukord on kindlasti ebameeldiv, esiteks nii lühikese etteteatamisega. Ja kui me räägime jalgpalliklubi Tallinna Kalevist, me räägime 20 treenerist, siis meie klubi eelarvesse tuleb ca 10 000 eurone auk,“ ütles Jalgpalliklubi Tallinna Kalevi president Ragnar Klavan.

Klavani sõnul teeb olukorra keeruliseks, et kärpeotsus tuli avalikuks ajal, mil klubi eelarve on juba koos ja see teeb lahenduste leidmise keeruliseks. Treenerite palga kärpimist Klavan võimalikuks ei pea. Sama meelt on ka Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein, sest treenerite tasu on hoolimata kiirest inflatsioonist püsinud kolm aastat samal tasemel.