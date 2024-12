BLOGI | Norra laskesuusatamise uus täht võttis MK-sarjas esimese etapivõidu, Kulbin ja Zahkna pääsesid jälitussõitu

23-aastane Uldal on tegemas korralikku läbimurret maailma tippu. Viimased paar hooaega IBU Cupil võistelnud norralane on tänavu saanud rohkem võimalusi ka MK-sarjas ja need suurepäraselt ära kasutanud. Hochfilzenis oli ta sprindis seitsmes ja jälitussõidus viies. Nüüd võttis ta karjääri esimese etapivõidu.