MMA Raju uued omanikud tahavad Eesti ainsa vabavõitlusliiga viia rahvusvahelisele tasemele

„Raju saab järgmisel aastal täisealiseks, kui sügisel toimub järjekorras 18. sündmus, ning sellega seoses oleme eesmärgiks seadnud suureks kasvamise. Tervikuna soovime laieneda rahvusvahelisele turule. See tähendab, et kaasame aina enam välissportlasi ja ka ülekandepilt peab jõudma lisaks lähiriikidele kaugemale Euroopasse,“ sõnas Evecon OÜ tegevjuht Karl Kull pressiteate vahendusel.

„Oleme mitmeid suuri ja esmapilgul võimatuna tunduvaid projekte energeetika valdkonnas edukalt purki ajanud ning usun, et suudame näidata maailmale Raju tõelist suurust,“ lisas ta.

Võistluse peakorraldaja ja vastloodud ettevõtte Evecon Raju OÜ tegevjuhi Ott Tõnissaare sõnul on tehing Eesti võitlusspordimaastikul unikaalne. „Pika ajalooga liiga bränd on juba omajagu tuntust kogunud ning tehing on viimase 15 aasta töö tulemus – teist sellist Eesti võitlusspordi ajaloost teada ei ole,“ märkis ta.