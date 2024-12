Moskvas surnud korvpalluri Janis Timma matusteks saadi vajalik raha kokku

Janis Timma sõber Gatis Lininš teatas abipalvest sotsiaalmeedias: „Kirjutan Janise ema Ausma Timma abipalvest. See pole tema jaoks raske hetk üksnes Janise surma tõttu, vaid Ausmal tuleb minna ka Moskvasse, et organiseerida oma poja surnukeha transport kodumaale. Paraku pole tal selleks rahalisi võimalusi.“

Kolmapäeval kinnitas Lininš, et vajalik rahasumma on koos. Inimesed jätkasid annetamist ja matustest ülejäänud summa kantakse üle laste ja korvpalliga seotud heategevusorganisatsioonidele.

„Need, kes mu venda paremini tundsid, teavad, et lihaste ja tätoveeringute all oli haavatav süda ja palju emotsioone. Ta aitas paljusid, kuid ei julgenud ise abi küsida. Tean, et paljud pakkusid Janisele siiski abi ja olen neile siiralt tänulik. Ometi langetas mu vend sellise otsuse ja peame sellega leppima. Olen samas kindel, et Janise poeg Christian, lapsendatud poeg Hector ja Läti koondise korvpallurid said ühe tugeva kaitseingli juurde,“ kirjutas korvpalluri õde sotsiaalmeedias.