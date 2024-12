AMETLIK | M-Sport avalikustas uue hooaja esimese põhisõitja. „Tahaksin lõpuks ka poodiumil lõpetada“

Tänavu olid M-Spordi põhisõitjad Adrien Fourmaux ja Munster. Hooaja jooksul viis poodiumit teeninud prantslane Fourmaux lõi hiljuti käed aga Hyundaiga. Lisaks sõitis neljal rallil M-Spordi masinaga Kreeka ärimees Jourdan Serderidis, kes on just Munsterile rahaliselt õla alla pannud.

„Ootan väga uut aastat, et saaks taas Pumaga sõita, seda eriti hea struktuuri ja atmosfääriga tiimis, mida M-Sport on,“ rääkis Munster pressiteate vahendusel. „Mul on hea meel ka Louisega jätkata (kaardilugeja Louis Louka - K.R.) ning eesmärk on areneda edasi sealt, kus 2024. aastal lõpetasime. See tähendab, et tahaks viiendast kohast kõrgemale jõuda ning loodetavasti lõpuks ka poodiumil lõpetada.“