Kalev Ermits abikaasa otsusest MK-sarjast taanduda: see tuli mulle üllatusena

Ermits alustas hooaega imeliselt, saavutades Kontiolahti 12,5 km pikkusel lühikesel tavadistantsil kaheksanda koha. Paraku on seejärel Ermitsa tulemused läinud allamäge. Kuna viimastel võistlustel on vajaka jäänud nii suusakiirusest kui laskekindlusest, otsustas Ermits järgmisel etapil Prantsusmaal Le Grand-Bornandis mitte kaasa lüüa. Selle asemel kogub eestlanna enesekindlust IBU karikasarjas, mille järgmine mõõduvõtt toimub eesoleval nädalavahetusel Austrias Obertilliachis.

Eesti laskesuusatamise noortekoondise treenerina tegutsev Ermits tunnistas Delfile, et tema elukaaslane langetas otsuse sel nädalavahetusel Austrias võistelda talle endale teadmata. Vaatamata sellele usub endine laskesuusataja, et tegemist võib olla õige sammuga ning korraks madalamal tasemel võistlemisel on mitmeid plusse.