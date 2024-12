REPORTAAŽ PARIISIST | Ülikiire mängustiil, väljamüüdud saalid ja NBA-lik lähenemine mängukorraldusele

Ülikiire mängustiil, väljamüüdud saalid ja NBA-lik lähenemine on klubi presidendi David Kahni, endise peatreeneri Tuomas Iisalo ja tegevdirektori asetäitja Mathias Priezi kätetöö. Nad nägid, et sellisel suurel turul nagu Pariis on võimalik ehitada midagi erakordset. Selle plaani üks nurgakivi oli selle nädala kõige kuumem koht, Adidas Arena.