Rehemaa suusatajate vesinikkarbonaatide kasutamisest: öeldakse, et see on viimane legaalne doping

Norra rahvusringhäälingu sõnul on sealsete kestvussportlaste ja suusatajate seas tõusnud trendiks vesinikkarbonaatide tarvitamine. Eesti meeste murdmaasuusakoondise pealik Aivar Rehemaa möönab, et tegu pole sugugi uue asjaga, ent viimastel aastatel on selle mõjust räägitud aina enam.