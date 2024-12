KOMMENTAAR | Suusakiiruse saavutamiseks pole vaja tarvitada (vere)dopingut, vaid tuleb minna Norra higi valama

Murdmaasuusataja Alvar Johannes Alevi 12. koht Davos MK-etapi 20 km eraldistardist klassikasõidus oli järjekordne särav tulemus talisportlase poolt, kes laob põhja alla Norramaal. Seejuures ei saa antud tulemust pidada ühestki otsast sähvatuseks, kuna nädal enne seda oli Alev Lillehammeri suusavahetusega sõidus 19. Lisaks on Eesti mees sõitnud käimasoleval hooajal veel korra 30 parema sekka, mistap on siililegi selge, et astutud on jõuline samm suusamaailma tipule lähemale.