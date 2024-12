Kes Habet ei teaks... Peaaegu igal kahevõistlusel on ta kohal, teistel suusavõistlustel, mis samas toimuvad, samuti. Rekvisiidid seljas, plakatid väljas, lipp kuuemeetrise õngeridva küljes lehvimas, jõuline jõulumehehabe ees.

„Näe, unikaalne müts,“ hakkas Habe ühes Kadrioru kohvikus minuga kokku saades fännivarustust tutvustama. „Sees on kaks silti, ühel kirjas „Made in Norway“, teisel „Made in Sweden“. Aastast 1965. Vanaisalt päritud. Ja hüppeprillid, samast ajastust. Museaalid.“ Müts läks pähe ja prillid otsaette.