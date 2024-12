NBA tähtede mängul võtab edaspidi mõõtu neli meeskonda. Durant: ma arvan, et see saab olema kohutav

Eelmisel hooajal läks tähtede mäng tagasi ida vs. lääs formaadi peale, aga ida 211:186 võit näitas, et mängijad ei soovi jätkuvalt riskida kontrollkohtumistes vigastusega ega mängida kaitset. Kuna ka telenumbrid näitasid langustrendi, siis NBA kinnitas sel nädalal uue formaadi ning veebruaris võtavad mõõtu neli meeskonda.

Vaid mõni minut pärast uue formaadi väljakuulutamist väljendas Phoenix Sunsi täht Kevin Durant oma pahameelt. „Ma vihkan seda. Ma tõesti vihkan seda. Ma arvan, et see saab olema kohutav,“ ütles 14-kordne tähtede mängule valitud korvpallur, kellele meeldis ida vs. lääs lahendus. „Eks näis, kuidas see formaat toimib, sest ega sa kunagi ei tea. Ma võin eksida.“