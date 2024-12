VIDEO | Viskekontserdi püsti pannud Panathinaikose äss püstitas mitu Euroliiga rekordit

Alates 2023. aastast Euroopas leiba teeniv Nunn möönis, et tal jäi sisse ka varu. „Protsendid võinuks olla palju paremad. Ausalt öeldes võtsin viimasel viiel minutil raskeid viskeid, sest üritasin 40 kätte saada,“ tõdes mängust 23-st viskest 12 tabanud ning kõik 7 vabaviset kotti pannud Panathinaikose mängumees. „Puhkasin eelmisel nädalal, mis tõmbas mind käima ja olin vaimselt väga keskendunud.“

„Olin selle pärast ärritunud, ausalt. Aga pidin ka peeglisse vaatama, sest olen tavaliselt rahulik, mitte emotsionaalne mängija. Saan aru, et nad jätavad mõnikord vead vilistamata ja see osa mängust. Pean end tagasi hoidma,“ lisas ta. „See mõjus isegi hästi, sest täna ma ei reageerinud ühelegi vilele, vaid mängisin oma mängu ja olin rahulik.“

Euroliiga 16. vooru järel on Panathinaikos üheksa võiduga seitsmes, aga tabel on väga tihe. Näiteks liigat juhtival Monacol on neist kaks võitu enam ning 15. kohal oleval ASVEL-il kaks võitu vähem.