Rootsi laskesuusaäss tõmbas 25-aastaselt sportlaskarjäärile joone alla

Johansson tunnistas sel nädalal kodumaal meediale, et tal pole enam motivatsiooni. „Ma ei tee seda ala enam tipptasemel, vaid näen laskesuusatamist ainult hobina. Lootsin, et võistluste stardijoonele naastes tuleb entusiasm tagasi, aga seda ei tulnud,“ rääkis ta.

Karjääri lõpetamise osas sportlasel kahetsusi pole. „Tunnen end täna uskumatult hästi. Mul pole vist kunagi läinud nii hästi, kui sellel aastal. Olen ennast leidnud. Ma arvan, et tipptasemel sport ja tipptasemel treenimine ei sobi kõigile. See polnud minu jaoks ja see oli liiga kurnav,“ selgitas rootslanna.