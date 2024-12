„Mul oli väga igav.“ Hyundai juhtkonnas töötamises pettunud Sordo otsib võimalust sõitjakarjääri jätkamiseks

Kesk-Euroopa MM-etapi järel sahistas rallimeedia, et Sordo töötab uuel aastal Hyundai meeskonnas kontoripoolel, kus ta oleks abiks tiimipealikule Cyril Abiteboulile ja tehnilisele direktorile Francois-Xavier Demaisoni. Hispaanlane möönis, et töö juhtkonnas talle liialt mokkamööda polnud.

„Mul oli väga igav,“ tunnistas Sordo DirtFishile. „Kui mu ülesanne on kohvi juua, siis ma pole sellest huvitatud. Ma tahan tööd teha – kasvõi koristada või mida iganes! Aga ma ärkasin, läksin kohale ja mul polnud sisuliselt midagi teha.“

Eelmisel hooajal istus Sordo osadel rallidel Hyundai kolmandas masinas, aga selle saab uuel hooajal enda käsutusse Adrien Fourmaux. Nii näikse üsna loogiline, et hispaanlane hakkab edaspidi tööle taustajõuna, aga mees ise sellest mõttest vaimustuses pole. „Ma ei tee midagi ainult raha pärast. Ja kui sulle makstakse ning sa ei saa midagi teha... Mulle meeldib asjatada ja asju läbi suruda. Kuid mul oli tunne, et ma olin rallil ainult selle pärast, et mu nimi on Dani Sordo,“ kirjeldas ta.

Sordo on nõus sõitma ka Rally2-ga

Sportlaskarjääri lõpusirgel olev Sordo on alates 2018. aastast osalenud MM-sarjas osalise koormusega, kuid mullu sai ta startida vaid kolmel etapil. Vanameister loodab, et ta saab võistelda ka uuel hooajal, sest pole sugugi välistatud, et Hyundai toob starti ka neljanda i20 auto.

„Mu meelest oleks meeskonnal hea kasutada neljandat autot, sest ka teistel tiimidel on stardis neli sõitjat. Kuid ma pole meeskonna boss, vaid ainult töötaja, nii et mina seda ei otsuta,“ viitas Sordo Toyota uue aasta koosseisule, kus nii Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta kui ka Sami Pajari teevad kaasa täishooaja. „Muidugi tahaksin mõnel rallil osaleda ja usun, et teeksin meeskonna heaks head tööd. Isegi kui selles neljandas masinas poleks mina, siis minu meeles oleks selle starti toomine taktikaliselt õige.“

Sordo vihjas, et ta on kontoritöö asemel valmis istuma kasvõi mõne lahjema masina rooli. „Kui saan võimaluse sõita [Rally1-ga], siis teen seda. Kui ei saa, siis üritan leida võimaluse mõnes teises kategoorias, sest ma tunnen, et siis saan kuidagi meeskonda aidata,“ kirjeldas ta. „Kui saan ise valida, siis ma ei taha minna rallidele lihtsaid intervjuusid andma ja piltidel olema.“

