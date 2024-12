TÄNA DELFI TV-s | Viimsi üritab kodupubliku toel kärpida selle hooaja komeedi tiibu

Sel hooajal kuraditosinast kohtumisest kolm võitnud Viimsi viimased nädalad on pakkunud tulemusi seinast seina, sest viimase nelja mängu sees oli noor sats üle Pärnu Sadamast ja Läti Ülikoolist, aga eelmisel laupäeval jäid nad 77:85 alla Keila KK-le.

Eelnevatel aastatel alati Eesti-Läti liiga tabeli viimaste sekka kuulunud Valmiera on selleks hooajaks saanud kokku üsna asise meeskonna ning nad on tänavu 10 võiduga tabelis lausa viiendal kohal. Oktoobris toimunud esimeses omavahelises matšis alistasid nad Valmieras Olimpiskais Centrsis Viimsi 79:49, kolmapäevase kohtumise pääsmed on saadaval Piletitasku keskkonnas.