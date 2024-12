TIPPHETKED | Riia Zelli alistas suurelt Pärnu Sadama

Kohtumise lõpus valitsesid tablool numbrid 87:51. Kaotajate parimaks oli 12 punktiga Robert Valge. Zelli poolelt said kahekohalise arvu punkte kirja 5 mängijat. Nendeks olid Kriss Helmanis (17), Justin McCoy (16), Roberts Berzins (15), Toms Skuja (11) ja Davids Viksne (11).

Mängu käik:

3. Veerandaeg: Teise poolaja avaperiood möödus rahulikus taktis. Kogu veerandaega iseloomustas punkt-punkti heitlus. Samas oli märgatav, et Zelli võttis jala gaasipedaalilt ka pisut maha. Pingevaba veerandi järel oli skooriks 62:36.

Kohtumise eel:

Pärnu Sadam pole tänavu Eesti-Läti liigas kuigi head hoogu üles saanud, sest viimasest kuuest mängust on suvepealinlased kaotanud viis ja hooaja lõikes on nad nelja võiduga 15 meeskonna seas 12. kohal. Tabelis teisel real oleval Riia Zellil on vastupidiselt pooleli lausa kümnemänguline võiduseeria.