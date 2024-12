TÄNA DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab võidult võidule seilavat Läti meeskonda

Pärnu Sadam pole tänavu Eesti-Läti liigas kuigi head hoogu üles saanud, sest viimasest kuuest mängust on suvepealinlased kaotanud viis ja hooaja lõikes on nad nelja võiduga 15 meeskonna seas 12. kohal. Tabelis teisel real oleval Riia Zellil on vastupidiselt pooleli lausa kümnemänguline võiduseeria.