Finaalis kolmikduubli kirja saanud Antetokounmpo vedas Bucksi NBA karikavõitjaks

Bucks sillutas tee edule kolmanda veerandi teises pooles, mil nad napis kaotusseisus olles tegid 19:5 vahespurdi ning rohkem nad OKC-d mängu ei lasknud. „See on meie meeskonna jaoks suurepärane tulemus,“ ütles Antetokounmpo peale matši. „Me muutume aina paremaks ja lahkume Las Vegasest parema meeskonnana. Olen selle kamba üle väga uhke.“

Sealjuures Bucks alustas NBA põhihooaega üsna nirult, sest nad oma esimesest kümnest mängust võitsid vaid kaks. Kuid viimasel kuul on meeskond heas hoos. „Meie töö pole tehtud,“ viitas Antetokounmpo pealet matši tõigale, et nende peamine eesmärk on kevadel tulla NBA tšempioniks.