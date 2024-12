Tallinna Levadia tõi enda ridadesse Esiliiga suurima väravaküti

Gregor Lehtmets on õnnelik ja uhke, et saab liituda FCI Levadiaga. „Ootan põnevusega uusi väljakutseid, kohtumist tiimikaaslastega ning ei jõua ära oodata, et saaksime üheskoos väljakul suuri tegusid teha. Olen valmis andma endast kõik, et aidata tiimil seatud eesmärgid saavutada ja pakkuda fännidele palju rõõmu,“ sõnas mängumees Tallinna FCI Levadia kodulehe vahendusel.