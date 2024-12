Andres Toobal: täna olid piirid liiga lähedal ja võrk liiga kõrgel

Abi polnud ka time-out’idest, millega üritati mängijatesse eluvaimu sisse puhuda. „Mingi hetk oli tuju nullis. Proovisime natuke emotsiooni süstida, aga taktika poolest polnud midagi teha, kui vastane ei pidanudki eriti palju ise ründama. Vigade arv oli see, mille pärast mänguks ei läinudki. Me ei teinud ise punkte, andsime ainult ära. Selge see, et vastane on hea tasemega, aga me ei mänginud kaugeltki enda taset välja,“ lisas Toobal.

„Loodan, et kõik saavad sellest aru, et meil on punkte juurde vaja. Kahju, et meil üks etapp selliselt lõppes. Peame nende meestega hakkama saama, kes meil on. Meeskond on vaja mängima panna. Meil on see materjal olemas, aga peame ainult kokku lepitud asjadest kinni pidama. Pärast puhkust on natuke aega uuesti rütmi leida. Praegu oleme käinud ühelt mängult teisele. Loodetavasti ei kujune Williamsi paus väga pikaks ja me saame ta veebruaris tagasi platsile,“ lootis Toobal.