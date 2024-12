Nõmme Kalju lõi käed Pärnu Vapruse põhitegijaga

Kristjan Kask tunneb Nõmme Kaljuga liitumise üle siirast heameelt. „Nii treenerid kui ka juhtkond on jätnud mulle väga positiivse mulje ning ootan põnevusega uut hooaega, et aidata klubil oma eesmärke saavutada. Usun ja näen, et meil on võimalus midagi suurepärast korda saata. Loodan, et üha rohkem fänne leiab tee staadionile ja on meie kõrval seda teekonda toetamas,“ vahendas Kalju mängija sõnu.