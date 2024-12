Miks eelistati „aasta parimate“ nominentide valikul Heina Metsale? Sportlaskomisjoni esimees Allar Raja lahendab müsteeriumi

Esmaspäeval avatud „Aasta sportlaste“ rahvahääletuse nominentide sekka pääses jalgpalluritest Karl Jakob Hein, kuid mitte Karol Mets , kuigi mõlemad mängivad Euroopa tippliigas - Hein Hispaania La Ligas, Mets Saksamaa Bundesligas ning on oma meeskondades põhimängijad. Valiku langetas EOK sportlaskomisjon, mille esimehe Allar Raja sõnul sai määravaks kõrvalt võetud ekspertarvamus ja tõsiasi, et Hein on oma koduklubis Real Valladolidis kahel korral valitud kuu parimaks mängijaks.

EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk selgitas eile Soccernet.ee-le, et „aluseks võeti see, mida Eesti Jalgpalli Liit põhjendas.“ „Omavahelise arutelu käigus mõtles (sportlas)komisjon ka, milline on sportlase avalikkuse kuvand, kui mõelda rahvahääletuse peale. Väga paljudele sportlastele peale vaadates nad arvestasid ala kuvandit ja kuidas on sportlane fännide mõttes esile tõusnud. Kokkuvõttes olid mõlemad jalgpallurid esialgses nimekirjas, aga sportlaskomisjon otsustas, et Hein jääb ja Mets mitte,“ lisas Luuk.