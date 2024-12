Eesti meistermeeskonna liider läheb lõikusele, tähtsa euromängu eel on veel üks põhimees vigastusega kimpus

31-aastane austraallane Lincoln Williams, kes suvel Tallinna võistkonda naasis, on sel hooajal olnud Eesti meistri selge liider rünnakul, kuid viimased paar kuud maadelnud põlvemurega. Nii on praeguseks selge, et teisipäeva õhtul kell 18.30 TalTechi spordihoones algav euromäng jääb talle lähinädalateks viimaseks.