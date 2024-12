Eesti parima naisjalgpalluri tiitlile kandideerivad Kubassova, Räämet ja Tammik

Novembrikuus jõudis 29-aastane Vlada Kubassova naiste koondises 75. mänguni. Kokku esindas ta koondist sel aastal kõigis 11 kohtumises, saades kõigis neis kirja täismängu ning lüües kokku kolm väravat. Aasta alguses siirdus Kubassova Ungari klubisse Budapesti Ferencvaros, kellega tõstis maikuus meistrikarika. Käimasoleval hooajal on Kubassova kindel naiskonna põhikoosseisu kuuluja, täpsust on ta näidanud seitsmel korral. Varasemalt on ta aasta naisjalgpalluriks valitud 2022. aastal.