2025. aasta Simple Sessionil tehakse ajalugu

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul on naissportlased teinud viimastel aastatel tohutu arenguhüppe nii oma taseme, kogukonna arendamise kui ka nähtavuse poolest. „Mul on ääretult hea meel, et Simple Sessioni veerandsajandal sünnipäeval saab kogu maailm esmakordselt Tallinnas näha nii naiste BMXi kui ka rula parimaid sõitjaid. Tase saab olema enneolematu, kohal on mitmed olümpiasangarid ja X-mängude staarid, keda ekstreemspordi publik teab ja jälgib,“ räägib Kalmre.