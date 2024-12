Fourmaux alistas Hyundai debüüdil Rovanperä: ma ei osanud seda oodata

Kui võis eeldada, et kaks Rally1 sõitjat edestavad teisi kalendriga (kolmanda koha saanud šveitslane Jonathan Hirschi kaotas võitjale üle kuue minuti), siis tippude omavahelises heitluses jäi mõneti üllatuslikult peale Fourmaux. Prantslane edestas soomlast kümne kiiruskatse ja 133 võistluskilomeetri järel 15,5 sekundiga.

„Peale seda võitu tähistan jõule kindlasti palju paremini,“ rääkis Fourmaux DirtFishile. „See andis mulle enesekindluse, et suudan (Hyundai) autoga sõita küll. Mõistan nüüd masinat rohkem ja olen ka seadistuste osas targem.“

Prantslane märkis, et proovis ralli ajal sisuliselt kõike, et auto enda jaoks võimalikult mugavaks saada. „Väga head informatsiooni sain auto kohta. Lõpus tundsin end masinas juba mugavalt, mida alguses veel polnud,“ lisas ta.

Lõppenud autoralli MM-sarja hooajal üldarvestuses viienda koha saanud Fourmaux istus Hyundai autosse esimest korda teisipäevasel testil. „Alguses polnud auto minu jaoks seadistatud. Kurvi sisenedes oli masin alajuhitav, sealt väljudes ülejuhitav,“ märkis prantslane, lisades, et olud võistluse ajal olid ka väga nõudlikud. „Kõikidest Monte rallidest, mida sõitnud olen, ei mäleta ma selliseid tingimusi. Hommikul tuli korralik lumi maha, mis päeva jooksul sulas ja õhtuks oli teedel must jää, mida ei näe ega oska oodata. See oli korralik test.“