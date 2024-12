Selgus Kristian Kullamäe vigastuse tõsidus

Baskimaa klubi avaldas esmaspäeval, et Kullamäe rebestas hüppeliigese piirkonnas oma vasaku jala pikka pindluulihast.

Kuna tegemist on võrdlemisi haruldase vigastusega, siis täpset taastumisaega on keeruline prognoosida, aga Hispaania meedias kirjutatakse, et kolme kuni nelja nädala pärast võiks Kullamäe tagasi väljakul olla.