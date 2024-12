„Rumeenlased pole harjunud nii madala laega saalis mängima.“ Selver x TalTech läheb eurosarjas püüdma rasket eesmärki

„Läheme endast parimat andma ja loodame servi peale, siis on meil varianti. Ka vastuvõtul peame head olema. Meie kodusaalis saab määravaks see, kumb suudab paremini serve mängus hoida. Kaitses ja blokis peame samuti hästi esinema, et nende vastu mängus püsida. Äkki meie kodusaal mingi väikese eelise annab, sest rumeenlased pole harjunud nii madala laega saalis mängima,“ rääkis Toobal enne kohtumist.

„Kindlasti peame riskeerima nii servil kui rünnakul. Brasovil on selline koosseis, et neil on tõesti pingilt võtta sama klassiga mehi. Avakohtumises me seda ka tunda saime, et tuli kaks uut meest ja tase oli täpselt sama. Treenerile on see keeruline meeskond, kelle vastu valmistuda, sest pole kindel, millise koosseisuga nad alustavad,“ lisas ta.