Kes Eesti laskesuusatajatest sõidab kiiremini kui varem ja tabab rohkem? Peatreener soovib ühe mure leevendamiseks abikätt

Biatlonihooaeg on kestnud ligi kolm nädalat ja kuna sportlased on saanud jõudu katsuda kuni kaheksal MK-etapi võistlusel, on aeg teha esimesi järeldusi. Kes tabab rohkem märke kui eelmisel hooajal ja milline on Eesti koondislaste suusakiirus? Valim pole suur, aga piisav, et üldine pilt ette saada.