ENNUSTUSMÄNG | Ennusta kahevõistluse Ramsau MK-etapi paremusjärjestust ja võida magusaid auhindu!

SPIKKER: Kes võistlevad sel nädalavahetusel Ramsaus poodiumikohtade eest?

Vinzenz Geiger on tõestanud, et ta on sama sihikindel nagu tema suusasamm. Ta on sel hooajal viiest võistlusest neljal jõudnud poodiumile ja hoiab praegu MK-üldarvestuses kolmandat kohta. Tundub, et just mass-stardid on need, mis Geigerile eriti sobivad - oma kaheteistkümenda etapivõidu noppis ta just Rukal toimunud mass-stardis. Geigeri võitlustahe paistis silma ka Lillehammeris, kus ta vaatamata ebaõnnestunud 29. kohale normaalmäel end pühapäevaseks kompakt võistluseks kokku võttis. Suusarajale asus mees Riiberist 26 sekundit tagapool, näitas tugevat sõiduaega ning suutis finišisirgel edestada oma meeskonnakaaslast Julian Schmidti.