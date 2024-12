Peatoetaja keeras rahahädas siplevale võrkpalliliidule vunki juurde

Eelmised kolm aastat oli Graanul Investi panus Eesti võrkpalli 500 000 eurot.

Novembri lõpus sai avalikuks, et Eesti võrkpalliliit on otsustanud meeste Kuldliiga ja naiste Hõbeliiga hooajad 2025. aastal rahapuuduse tõttu vahele jätta. Kui laupäeval välja kuulutatud sponsorleping oleks lukku löödud mõned kuud varem, kas siis oleks koondisesuvi päästetud?

„See on hüpoteetiline. Aga ütleme nii, et kiusatus [euroliigasid] mängida oleks olnud suur,“ tõdes Toobal. „Suur tänu Graanul Investile. See on väga hinnatud panus ja tugev nurgakivi, et järgmised kolm aastat oleksid asjad paremad.“

Toobal on kindlal veendumusel, et sellist vaheaastat, nagu 2025. aastal euroliigadest võetakse, edaspidi läbi lasta ei tohi. „See on kindlasti vajalik, kui tahame võrkpallimaailmaga kaasas käia,“ sõnas ta.

Endine sidemängija loodab, et 1. detsembril kokku liidetud spordidirektori ja peasekretäri ametikohad saavad lähiajal uuesti lahku löödud. Pikas plaanis ei pea ta sellist rollide ühildamist nii suurele alaliidule jätkusuutlikuks. „Ma arvan, et minu spordidirektori rollis on tegevusi küll ja veel. See on praegu lihtsalt ajutine lahendus. Loodetavasti leiame õige pea koostöös juhatuse ja alaliidu töötajatega mingi parema lahenduse,“ lisas Toobal.

Töö toetajate juurde leidmisel on Toobali sõnul igapäevane. Kuigi Graanul Investi esitleti laupäeval Tartu Ülikooli spordihoone publikule kui meeste ja noortekoondiste nimisponsorit, läheb iga taoliselt presenteeritud sent siiski kogu võrkpalli hüvanguks.

„Seda, millise väljundi keegi saab, saame välja pakkuda vastavalt toetaja huvile. Nimitoetaja olemasolu ei tähenda, et see raha otsejoones sellesse valdkonda läheb. See on ikkagi kogu võrkpalli raha. Mõni toetaja ei tahagi mingit väljundit - ka sellised sobivad meile väga hästi,“ ütles Toobal.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada