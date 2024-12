„Muretsemiseks pole põhjust!“ Miks otsustas Regina Ermits MK-sarja asemel osaleda IBU Cupil?

Ermits alustas hooaega imeliselt, saavutades Konitolahti 12,5 km pikkusel lühikesel tavadistantsil kaheksanda koha. Paraku on seejärel Ermitsa tulemused läinud allamäge. Kontiolahti sprindis ja ühisstardiga sõidus oli ta vastavalt 42. ja 30. ning parimat minekut ei näidanud eestlanna ka Hochfilzeni MK-etapil, kus ta oli sprindis 57. ja jälitussõidus 58.

Kuna viimastel võistlustel on vajaka jäänud nii suusakiirusest kui laskekindlusest, otsustas Ermits järgmisel etapil Prantsusmaal Le Grand-Bornandis mitte kaasa lüüa. Selle asemel kogub eestlanna enesekindlust IBU karikasarjas, mille järgmine mõõduvõtt toimub eesoleval nädalavahetusel Austrias Obertilliachis.

„Muretseda pole põhjust. Regina oli ju Kontiolahtis kaheksas. Ja Hochfilzeni teatesõidus tegi ta väga hea esituse,“ rääkis koondise peatreener Stefan Lindinger Delfile. Juhendaja sõnul on Ermits pannud endale kõrged ootused – veebruaris näitas ta Nove Mesto MM-il, milleks võimeline on -, ja on arusaadav, miks ta Hochfilzeni sprindi ja jälitussõiduga rahul polnud.