„Mängisime nagu 15-aastased!“ Pep Guardiola ja Bernadro Silva olid City esituse suhtes ülimalt kriitilised

City kaotas pühapäeva õhtul Inglismaa kõrgliigas linnarivaal Unitedile koduväljakul 1:2. Kusjuures veel 88. minutil juhtis kohtumist Manchesteri sinine pool, kuid seejärel lõi Bruno Fernandes penaltipunkti tagant tabloole viigi ning kõigest kaks minutit hiljem kindlustas Unitedile võidu Amad Diallo tabamus.

Pühapäeva allajäämine oli Cityle viimase 11 mängu jooksul koguni kaheksas. Lisaks on nukra seeria jooksul teenitud kaks viiki ja vaid üks võit, mis tuli liigatabeli punase laterna Southamptoni vastu.

City juhendaja Pep Guardiola tunnistas järjekordse kaotuse järel, et meeskonna kesiste esituste tõttu langeb vastutus talle ning tema on see, kes peab leidma probleemidele lahenduse. Kuna City jääb 16. vooru järel ühe enam peetud mängu juures liigatabeli liidrist Liverpoolist maha juba üheksa punktiga, tunnistas Guardiola, et nende eesmärk ei saa olla käimasoleval enam meistritiitel.

„Ma ei ole piisavalt hea. Olen meeskonna boss. Olen juht. Pean leidma lahendusi, kuid siiani pole ma neid leidnud. See on reaalsus,“ oli Guardiola endaga karm. „Mul pole palju öelda ja ma ei hakka end ega meeskonna esitust kaitsma. Manchester United oli uskumatult visa. Me pole kahe hooaja jooksul isegi mitte kaheksat mängu kaotanud. Me ei saa end millegagi kaitsta või õigustada. Tahame mängida paremini ja luua võimalusi, aga hetkel pole see võimalik.“

Ülimalt kriitiline ja otsekohene oli City pühapäevase esituse suhtes ka Portugali koondislane Bernardo Silva.

„Me väärisime seda, mis juhtus, täielikult. Sellisel tasemel mängides võib ühe või kahe mängu kohta öelda, et polnud õnne. Kui me räägime aga 10-st mängust, pole asi selles. Kui me teeme kolm-neli minutit enne kohtumise lõppu sellised rumalaid otsuseid, siis väärime juhtunut,“ tunnistas ta.

City poolkaitsja jätkas: „Mul on tunne, et täna võis ainult üks meeskond selle mängu võita, kuid me kaotasime. Ja see pole üks mäng, vaid viimasel ajal on selliseid kohtumisi palju. Peame kõik iseendale otsa vaatama. Täna mängisime viimastel minutitel aga nagu 15-aastased. Peame nii individuaalselt kui ka kollektiivselt paremini väljakul toime tulema, sest see, mida me praegu teeme, ei vasta Manchester City standarditele.“

