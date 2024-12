VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: USA üliõpilasliiga ulmesummad ning Kriisa väidetav teenistus Kentuckys, Rannula salaplaan Vaaksiga

Eesti jaoks ebameeldiv uudiskild tuli lõppenud nädalal Leedust, kus FIBA Euroopa tagatubades toimuvat valgustas Vilniuse Lietuvos rytase mänedžer Darius Gudelis. Teemaks 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiride korraldamine, kuhu andis kandidatuuri ülesse ka Eesti. Gudelis andis mõista, et kolm kohta neljast on sisuliselt jagatud – Hispaaniale, Kreekale ja Saksamaale. Väidetavalt Hispaania ja Saksamaaga toimuvad juba läbirääkimised. Eesti võimalusi peab ta kõige väiksemaks, kuna vajaliku suurusega hall puudub. Põhilised faktorid, mille järgi valikud tehakse – esiteks infrastruktuur ehk hall, teiseks korraldajate kogemus ja kolmandaks korvpalli populaarsus riigis. Lihtne. Eestile kui riigile väga suur mõttekoht. Kas me oleme ja tahame olla spordis suured või lepime teisejärgulise riigi rolliga? Infrastruktuuri vajalikkust rõhutas meediaesindajatele antud pressikonverentsil ka FIBA peasekretär Andreas Zagklis.